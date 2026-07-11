„Со книга на плажа“ во полн ек: „Матица“ ги објави „Ослободи ме“ и „Пронајди ме и Отворената врата“ од Лорелин Пејџ

Во деновите кога летната акција „Со книга на плажа“ е во полн ек, „Матица македонска“ ја збогатува годинашната понуда со две нови изданија од Лорелин Пејџ – „Ослободи ме“ и „Пронајди ме и Отворената врата“. Со нив, акцијата што се одвива под слоганот „Лето создадено од приказни“ добива уште една силна читателска линија: современа романса со напнатост, страст, тајни и емоционална приказна што се чита во еден здив.

Лорелин Пејџ е едно од препознатливите имиња на современата љубовна проза. Таа е авторка со милиони продадени книги во светот и со наслови што се нашле на бестселер-листите на „Њујорк тајмс“, „Волстрит џурнал“ и „Ју-Ес-Еј тудеј“. Нејзините романи имаат широка меѓународна читателска база, а дуологијата „Пронајдени“, во која припаѓаат „Ослободи ме“, „Пронајди ме“ и новелата „Отворената врата“, бележи илјадници читателски оценки и рецензии на меѓународните платформи за книги.

Овој податок не е случаен. Романите на Пејџ ја имаат онаа ретка особина што ги прави истовремено комерцијално привлечни и емоционално убедливи: силна хемија меѓу ликовите, драматични пресврти, психолошка напнатост и приказни во кои љубовта не е само чувство, туку и ризик, соочување и пат кон лична слобода.

„Ослободи ме“ е првиот дел од дуологијата „Пронајдени“ – приказна за Гвен и Џеј Си, двајца ликови што се среќаваат во свет на ноќни клубови, привидна контрола и тајни што не дозволуваат љубовта да биде едноставна. Гвен е жена што научила да преживува со цврсто поставени граници. Таа не верува лесно, не се предава лесно и не очекува бајковит среќен крај. Но појавата на Џеј Си го нарушува токму тој внимателно изграден ред.

Тој е привлечен, самоуверен и таинствен, но не е само уште едно минливо искушение. Неговото присуство ја принудува Гвен да се соочи со сопствената потреба за контрола, со стравот од ранливост и со прашањето дали човек може вистински да се ослободи ако постојано бега од она што го чувствува. Она што започнува како привлечност постепено станува приказна за доверба, опасност, желба и избор – да се остане зад сопствените ѕидови или да се ризикува срцето.

„Пронајди ме и Отворената врата“ ја носи втората книга од дуологијата „Пронајдени“ и придружната новела „Отворената врата“. Во „Пронајди ме“, приказната за Гвен и Џеј Си продолжува во уште подлабок емоционален простор. Гвен се обидува да започне одново, да се оддалечи од сенките на минатото и да поверува дека безбедноста е можна. Но новиот почеток не значи само продолжување напред – понекогаш значи и признавање дека некои луѓе не можат едноставно да се остават зад себе.

Ако „Ослободи ме“ е роман за рушење на ѕидовите, „Пронајди ме“ е роман за последиците од тоа рушење: за надежта што не згаснува лесно, за љубовта што бара храброст и за прашањето дали некој може навистина да те пронајде ако сè уште се бараш себеси. „Отворената врата“, пак, ја проширува приказната и им нуди на читателите нов поглед кон љубовта, страста и блискоста по големите пресврти – како потсетување дека вистинската врска не завршува со изборот да се биде заедно, туку постојано одново се гради.

Со овие две изданија, „Матица македонска“ им нуди на читателите современа романса што не се потпира само на привлечноста, туку и на емоционалната сложеност на ликовите. Ова се книги за желбата и довербата, за границите што ги поставуваме за да се заштитиме, за тајните што го менуваат текот на љубовта и за храброста да се биде ранлив пред некој што може да стане судбина.

Објавувањето на „Ослободи ме“ и „Пронајди ме и Отворената врата“ доаѓа во вистински летен момент – токму додека „Со книга на плажа“ ја афирмира книгата како најубав придружник на одморот, патувањето и деновите создадени за читање. Овие романи се избор за читателите што сакаат приказни со силна хемија, емоција и напнатост; книги што брзо го вовлекуваат читателот, но не исчезнуваат веднаш по последната страница.

Акцијата „Со книга на плажа“ на „Матица македонска“ се одвива со специјални летни цени за внимателно избран избор книги. Годинава, во рамките на акцијата се вклучени речиси 500 наслови, односно околу 490 книги од повеќе области и жанрови: белетристика, дела од македонски автори, монографии и лектири.

Во годината кога „Матица македонска“ одбележува 35 години постоење, „Со книга на плажа“ е уште една потврда на нејзината мисија книгата да биде поблиска, подостапна и поприсутна во секој дом. Со новите изданија од Лорелин Пејџ, годинашната летна акција добива наслови што ќе ги привлечат љубителите на современата романса и ќе го направат летото уште повозбудливо, поемотивно и почитателско.

„Ослободи ме“ и „Пронајди ме и Отворената врата“ се достапни во рамките на акцијата „Со книга на плажа“.

Ова лето, понесете книга со себе.

Зашто најубавото лето е лето создадено од приказни.