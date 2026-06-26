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26.06.2026
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Петок, 26 јуни 2026
Неделник

Лето создадено од приказни

Култура

26.06.2026

Од 22 јуни, „Матица македонска“ ја почна летната акција „Со книга на плажа“, годинава под слоганот „Лето создадено од приказни“. Акцијата ќе се одвива во книжарниците на „Матица македонска“ и онлајн, преку „Клуб Матица“, со специјални летни цени за внимателно избран избор на книги.

Во годината кога „Матица македонска“ одбележува 35 години постоење, „Со книга на плажа“ е уште една покана до читателите летото да го поминат со добра книга – на плажа, на патување, дома, во миговите на одмор, но и во миговите во кои приказните стануваат најубавиот личен простор.

Годинашната летна понуда опфаќа речиси 500 наслови од повеќе области и жанрови: светска книжевност, дела од македонски автори, монографии и лектири. Изборот е осмислен за различни генерации читатели – за љубителите на возбудливи романи, за почитувачите на домашната книжевност, за оние што сакаат да ја збогатат личната библиотека, како и за семејствата што навреме размислуваат за лектирните изданија и за книгите што остануваат во домот.

Во летната акција се вклучени и нови наслови што веќе го привлекуваат вниманието на читателите: „Црвениот парфем“, „Шпионскиот брег“, „Ослободи ме“, „Покајание“, „Клетата“, „Париската вдовица“, „Момент на неизбежното“, „Куќата покрај фјордот“, „Црвениот ковчег“ ,„Овој пат се бирам себеси“ и многу други. Тоа се книги што носат различни читателски светови – од напнати заплети и историски судбини, до емотивни приказни и современи книжевни гласови што го задржуваат вниманието до последната страница.

Дел од акцијата се и некои од најпродаваните и најбараните наслови во понудата на „Матица македонска“, меѓу кои: „Кројачот“, „Последната љубовна песна“, „Камен и сенка“, „Аплаудирај штом ќе слеташ“, „Ловец на богатството“, „Сестри на сончогледите“, „Империја на страсти“, „Чуварка на семиња“, „Куќа на светлината“ и „Мрачни тајни“.

„Со книга на плажа“ е дел од јубилејната година на „Матица македонска“ и продолжение на нејзината три и пол децении долга мисија книгата да биде поблиска, подостапна и поприсутна во секој македонски дом. Со оваа кампања, „Матица македонска“ уште еднаш ја потврдува својата определба да ја негува читателската култура и да создава можности добрата книга да стигне до што повеќе читатели.

Акцијата „Со книга на плажа“ почна од 22 јуни и ќе биде достапна во книжарниците на „Матица македонска“ и онлајн, преку „Клуб Матица“.

Ова лето, понесете книга со себе.

Зашто најубавото лето е лето создадено од приказни.

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