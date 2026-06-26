Бебе почина откако било оставено во прегреан автомобил во Франција

Осумнаесетмесечно бебе почина во болница откако во вторникот беше пронајдено без свест во прегреан автомобил во Марсеј, како последица на топлотен удар. Ова е веќе четврти ваков трагичен случај во Франција во текот на оваа недела, додека земјата се соочува со силен топлотен бран.

Според соопштението на болницата, детето било пронајдено со тешка хипертермија на паркингот на универзитетската болница „Ла Тимон“. Се претпоставува дека еден од родителите, заминувајќи на работа, го оставил детето во возилото.

Екипите на итната помош веднаш го пренеле бебето на педијатриското одделение во животозагрозувачка состојба, но лекарите не успеале да му го спасат животот. Тој ден температурите во Марсеј достигнале 33 степени Целзиусови, а за регионот било издадено портокалово предупредување поради високите температури.

Јавното обвинителство отвори истрага за да се утврдат точните околности под кои починало детето, а случајот е предаден на криминалистичката полиција.

Универзитетот „Екс-Марсеј“, во чиј состав е болничкиот комплекс, воспоставил психолошка поддршка за вработените и сведоците на трагедијата.

„Со длабока тага ја примивме веста за трагичниот настан што се случи во кампусот Тимон. Изразуваме искрено сочувство до семејството и најблиските на детето и им даваме поддршка на сите кои беа сведоци или се погодени од овој трагичен настан“, изјави претседателот на универзитетот, Ерик Бертон.

За жал, ова не е единствениот ваков случај во Франција неделава. Во четвртокот тригодишно момче починало откако останало заробено во автомобил во Сен Гратјен, во близина на Париз. Според информациите, детето само влегло во семејниот автомобил, додека неговиот татко мислел дека спие, а поради активирана детска брава не можело да излезе.

Неколку дена претходно, во понеделникот, телата на две деца на возраст од две и четири години беа пронајдени во семејниот автомобил на паркинг во Карпантра, на југот на Франција. Се претпоставува дека децата незабележано влегле во возилото додека си играле и останале заробени внатре.