Ретроспективна изложба на еден од највлијателните македонски архитекти Живко Поповски во МСУ

„Живот посветен на архитектурата“ е насловот на ретроспективната изложба на еден од највлијателните македонски архитекти Живко Поповски која ќе биде отворена на 3 септември во 19 часот во Музејот на современа уметност (МСУ) Скопје. Куратори на изложбата се Анета Христова – Поповска и Мери Батакоја.



Темелена врз повеќегодишно истражување на проф. д-р Анета Христова – Поповска и проф. д-р Мери Батакоја, изложбата го осветлува неговиот проектантски опус, претставен со ексклузивни материјали од приватната архива. Публиката ќе има можност да види десетици оригинални проекти, цртежи, фотографии и видеа, кои за првпат го откриваат целосниот спектар на неговите авторски преокупации.



Сиот овој документарен материјал испишува една поубава стварност за нашите градови и го прикажува Живко Поповски како вистински вљубеник во архитектурата, кој го посветил сиот свој живот неуморно замислувајќи и проектирајќи архитектура со интимна посветеност.

Дополнително, низ оваа изложба, архитектонската имагинација на Живко Поповски се разоткрива како исклучително комплексна и дијалектичка — со преокупации кои се протегаат од модернистичката универзалност до силната културна самосвест и длабоката грижа за локалните континуитети, од рациото на модерниот артефакт до ексцентричноста на ликовната интуитивност и постмодерната текстуалност. Неговата архитектура е жива форма — која, како и животот, е повеќегласна и постојано во еволуција.

Кураторската поставка ја следи оваа полифонична траекторија низ шест тематски целини: Холандска епозода: Архитектурата на отворенотo општество, Фокус „ГТЦ – Собрение на Град Скопје“ Урбархитектурата на дело, Архитектонски конкурси: Рефлексија на самоуправувањето во архитектурата, Охридска ахитектонска школа: За критичкиот регионализам и татковинските места, На Скопје, со љубов! За градот што може(ше) да биде и Обрасци на архитектнската имагинаицја: Авторски теми и семантички идиосинкразии.