 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Филипче вели дека заслужил одмор на јахта, но не кажува чија е

Македонија

27.08.2025

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, на прес-конференција доби прашање за тоа што одморот ги помина на луксузна јахта, а од друга страна, на своите јавни настапи во земјава тврди дека се бори за стандардот.

Да го расчистиме тоа, сметам дека имам легитимитет и кредибилитет, цел живот работам за граѓаните, како доктор, како министер, како и за стандардот. Владата во која седев носеше мерки за платите, платите на докторите се зголемија за 150%, сега платите се 150.000 денари. Имам право и ќе продолжам да се борам за стандардот.

Тој систем на пропаганда кој е присустен, ме обвинувуаа за куќа во Нерези, излезе дека не е вистина, дека имам џип не е вистина, дека имам зграда во Дубаи и авиокомпанија не е вистина, дека имам јахта не е вистина. Жалам што таков систем на пиар развива ВМРО со свои медиумски инструменти, не е само политички феномен, туку општествен. Креираат таков наратив за нивото да го сведат под елеменарно“, одговои Филипче.

Поврзани вести

Македонија  | 26.08.2025
Колку чини дневно одржувањето на јахтата на Филипче: За гориво 1800 евра, екипаж 500, вкупно 2750
Македонија  | 26.08.2025
Филипче се јави по крстарењето на јахта со Заев: Се пожали дека сѐ било поскапено
Македонија  | 21.08.2025
Бујаре, дали би потпишал таков договор со Бугарија да се работеше за Албанците?
﻿