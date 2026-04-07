 Skip to main content
07.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Рецитал на Марија Ѓошевска вечерва во Филхармонија

Вечер кога музиката зборува повеќе од зборови.
Постојат концерти што се слушаат и концерти што се доживуваат.
Рециталот на Марија Ѓошевска е токму такво искуство, интимно патување низ емоции, бои и светови што само врвната пијанистичка уметност може да ги отвори.
Од кревката поетика на Шопеновите „24 Прелудии“, преку современиот и автентичен звук на македонското дело „Felem“ од Бете Илин, до раскошната виртуозност на Рахмањиновите варијации, оваа вечер нуди целосен музички спектар што се чувствува, а не само се слуша.
Секој тон носи приказна. Секое дело нов свет, a интерпретацијата на Ѓошевска ги поврзува во едно незаборавно доживување.

Резервирајте го вашето место и дозволете музиката да ве однесе таму каде што зборовите не можат.

