13.05.2026
Среда, 13 мај 2026
Промоција на романот „Јета“ од Ивана Трајаноска

Утре (четврток) од 18.30 во бистрото Комедија ќе се одржи промоција на романот „Јета“ од Ивана Трајаноска. Романот низ разговор со авторката ќе го промовира Олгица Крстеска. „Јета“ е објавен кон средината на април како книга бр. 249 во едицијата ПРОаЗА на издавачката куќа Или-Или. Дизајнот на корицата е на Соња Станковска.

Јета е роман што длабоко навлегува во прашањата на мултикултурализмот, интеркултурализмот, припадноста и отуѓувањето, како и во слоевитите конструкции на личниот, националниот, верскиот но и женскиот идентитет во историскиот и современиот контекст на поранешна Југославија и денешна Македонија.

Главниот лик, Кадрије (позната по своето тајно партизанско име Јета), е Албанка од муслиманско семејство од Македонија, која учествувала во Втората светска војна, а подоцна сама ги израснала своите деца како самохрана мајка. Преку неа, романот се навраќа на сложените општествени трансформации на Балканот во текот на дваесеттиот век, од партизанската борба и социјалистичката обнова, до распадот и неизвесноста на постјугословенскиот период. Приказната на Јета ја одразува издржливоста на една жена која, и покрај ограничувањата на своето историско време, се обидува да го изгради својот идентитет и достоинство во едно патријархално, етнички и верски поделено општество.

Приказната за Јета се протега и надвор од животот на главната хероина, опфаќајќи го нејзиното мултиетничко и мултиконфесионално семејство, нејзините два сина, нивните сопруги и нивните деца. Секој лик претставува свој пат во градењето и разбирањето на идентитетот. Генерациската наративна структура овозможува повеќекратни перспективи, прикажувајќи како политичките, културните и емоционалните наследства се пренесуваат, преобразуваат или отфрлаат низ времето. Преку гласовите на нејзините потомци, романот повторно ги осмислува начините на кои идеалите на соживот и толеранција се предизвикуваат и преосмислуваат во променливите пејзажи на минатото и сегашноста.

Во Јета идентитетот никогаш не е статичен. Тој е обликуван од надворешни сили: јазикот, религијата, родот, етничката и националната припадност но и од внатрешните борби за кохерентност, љубов и припадност. Романот ја преиспитува идејата за „другиот“ не само како политички конструкт, туку и како интимна реалност во семејствата и заедниците. Тој испитува како стереотипите и предрасудите произлегуваат од стравот и незнаењето, и како помирувањето, и лично и колективно, бара разбирање, емпатија и имагинација. Иако вкоренет во македонскиот контекст, романот Јета отвора универзални прашања за различноста, соживотот, ксенофобијата и човечкото достоинство.

Ивана Трајаноска е родена во Скопје во 1981. Таа е универзитетска професорка, писателка, преведувачка и интердисциплинарна истражувачка. Авторка е на романите Разгледници (2008) и Деса (2021) како и на неколку раскази на македонски и англиски јазик.