Постер

Во просториите на Јавна соба, денеска, ќе се одржи промоција на книгата „Тело без душа – разговор во бесконечноста“ на авторката Елена Цветковска. Промоцијата ќе биде збогатена со настап на џез музичари, проекција на краткометражен филм во контекст на содржината на книгата, разговор со интернационални гости, како и презентација на самата авторка на книгата.

Првата книга на Цветковска, во соопштението се наведува дека е инспирирана од нејзината лична болка, која отвора нови перспективи за животот, болеста и смртта.