Поетиката на преобразбата-естетика на формата и современото визуелно мислење

Современата уметност сè почесто го напушта традиционалното разбирање на делото како затворена и конечна целина. Наместо тоа, таа го поставува процесот на создавање како трајна можност за преиспитување на формата, нејзината материјалност и нејзината семантичка отвореност. Токму во таа насока се движи најновиот изложбен циклус „Трансформации на структурата од картон кон форма“ на Давид Атанасоски – автор кој последниве години гради препознатлив творечки идентитет заснован врз истражување на просторот, конструкцијата и визуелната логика на современата пластична мисла.

Она што веднаш се наметнува како суштинска вредност на оваа изложба е отсуството на каква било желба за едноставно претставување на предметноста. Авторот не ја користи фотографијата како средство за архивирање на веќе создадениот објект, ниту колажот како декоративна постапка. Напротив, овие два медиума се претвораат во автономен истражувачки простор, каде што првичната материјална структура станува почетна точка за создавање сосема нов визуелен поредок.

Во овој циклус формата не се согледува како завршен резултат, туку како процес што непрестајно се развива. Таа ја надминува својата физичка определеност и станува носител на нови значенски слоеви. Со ваквиот пристап, Атанасоски го поставува прашањето за континуитетот на уметничкото дело: дали неговата суштина завршува со материјалната реализација или продолжува да егзистира преку нови медиумски преобразби? Одговорот што го нудат изложените дела е недвосмислен – уметничката форма е жива категорија, способна за постојана реинтерпретација и повторно создавање.

Особено впечатлива е авторовата способност да воспостави прецизна рамнотежа помеѓу рационалната конструкција и слободната визуелна асоцијативност. Геометриските елементи не се сведени на формална дисциплина, туку стануваат носители на внатрешната динамика на композицијата. Просторот не е празнина што ја опкружува формата, туку активен фактор што ја дефинира нејзината смисла. Оттука, секој колаж функционира како внимателно изграден систем на односи, во кој линијата, масата, ритамот и празниот простор воспоставуваат сложена визуелна хармонија.

Во ликовно-теориска смисла, изложбата отвора значајни прашања за природата на современиот медиум. Денес, кога границите помеѓу скулптурата, фотографијата, цртежот и дигиталната слика стануваат сè попропустливи, Атанасоски уверливо покажува дека суштината на уметничкиот чин не лежи во техниката, туку во концептот. Неговите колажи ја демонстрираат можноста една форма да го продолжи својот живот преку различни визуелни системи, без притоа да ја изгуби сопствената идентитетска јадровитост.

Во таа смисла, изложбата се надоврзува на најзначајните текови на модерната и постмодерната уметност, во кои процесот на деконструкција никогаш не претставува уништување на формата, туку нејзино повторно осмислување. Секоја нова композиција претставува критичка реконструкција на претходната, а секој фрагмент добива автономна вредност независно од своето првобитно потекло. Токму затоа, делата не се доживуваат како репродукции на веќе постоечка реалност, туку како нови естетски факти што поседуваат сопствена визуелна автономија.

Од аспект на естетичката рецепција, изложбата не бара пасивен набљудувач, туку активен соговорник. Таа не нуди однапред дефинирани значења, туку создава интелектуален простор во кој гледачот самостојно ги воспоставува релациите меѓу видливото и претпоставеното, меѓу присутното и отсутното. Токму во таа комуникација се остварува вистинската вредност на ова творештво – способноста визуелниот јазик да стане средство за филозофско промислување на просторот, времето и човековата перцепција.

Давид Атанасоски и со овој циклус покажува творечка зрелост што значително ја надминува неговата генерациска припадност. Неговото дело се темели врз јасно артикулирана авторска концепција, дисциплинирана композиција и високо развиена ликовна култура. Во време кога современата продукција често е оптоварена со ефектност и визуелна спектакуларност, неговиот пристап останува доследен на идејата дека вистинската уметност произлегува од промислена концепција, интелектуална одговорност и естетска доследност.

„Трансформации на структурата од картон кон форма“ не е само изложба на колажи. Таа е студија за природата на визуелното мислење, за можноста една форма бескрајно да се преобразува без да го изгуби својот идентитет и за моќта на современата уметност повторно да ја воспостави врската помеѓу материјата, идејата и човековата перцепција. Токму затоа, овој изложбен циклус претставува значаен придонес кон современата македонска ликовна сцена и сведоштво за автор кој со сигурност го гради својот творечки пат во рамките на актуелните европски уметнички текови.