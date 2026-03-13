 Skip to main content
13.03.2026
Петок, 13 март 2026
Неделник

Овации за Трпчески во Вашингтон: Беше прекрасно чувство да се вратам во Вашингтон двапати во истата сезона и да бидам дел од 95-годишнината од прекрасниот Национален симфониски оркестар!

Култура

13.03.2026

Симон Трпчески одржа концерт во Вашингтон и беше дел од одбележувањето на 95 години од Националниот симфониски оркестар.

Беше прекрасно чувство да се вратам во Вашингтон двапати во истата сезона и да бидам дел од 95-годишнината од прекрасниот Национален симфониски оркестар! Му изразувам искрена благодарност на големиот маестро Џанандреа Носеда за фантастичното создавање музика и можноста да го претставам ретко свирениот бисер Концертот за пијано бр. 5 од Сен-Санс.
Беше толку исполнувачко да се види преполна сала со публика на нашиот концерт – поддршка на музиката и НСО. Еден од моите најдобри пријатели од Македонија, заедно со многу други пријатели, колеги и љубители на музиката, беше таму. Дополнително бев инспириран од концертот на Виенската Филхармонија во истата недела, предводен од друг драг колега, маестро Андрис Нелсонс.
За да се заокружи сè, тоа беше одлична прилика да се прослави Меѓународниот ден на жената, 8 март.
Ви благодарам Вашингтон и се гледаме наскоро!

