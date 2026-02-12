 Skip to main content
12.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 февруари 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски

Симон Трпчески вечерва настапува во Хонг Конг

Култура

12.02.2026

Нашиот светски познат пијанист, маестро Симон Трпчески, испрати поздрав од Хонг Конг пред својата престојна изведба со Hong Kong Philharmonic Orchestra на 12 февруари 2026 година во 19:30 часот, во Hong Kong Cultural Centre Concert Hall.

Трпчески, кој важи за еден од најреномираните и технички најизразени пијанисти на светската сцена, се враќа во Хонг Конг по низа успешни настапи низ светот, каде работел со најголеми оркестри и диригенти. Роден во Македонија, тој со години добива признанија за својата виртуозност, музичка длабочина и интерпретативна моќ, што му донесе бројни награди и соработки со големи симфониски состави во Европа, Америка, Азија и Австралија.

На концертот во Хонг Конг, Трпчески ќе го интерпретира Piano Concerto No. 2 во A-dur на Франц Лист – дело полно со технички блесок и лирска длабочина што совршено ја покажува неговата мајсторска виртуозност. Настапот го придружува Hong Kong Philharmonic Orchestra, под диригентската палка на славниот швајцарски маестро Филипе Јордан, кој ќе диригира и дела од Морис Равел.

Трпчески е познат по својот широк опус што го опфаќа како класични концерти со оркестри, така и рецитали и проекти кои ја слават музичката традиција на Македонија. Неговите настапи со различни светски оркестри и неговите снимки добија бројни признанија, а музичката јавност често ги опишува неговите интерпретации како „суптилни, домислени и со највисок квалитет“.

Концертот на Симон Трпчески со Hong Kong Philharmonic на 12 февруари 2026 претставува уште една важна точка во неговата активна и меѓународно призната кариера, на која публиката во Азија има можност да ја доживее неговата мајсторија на сцена предводена од еден од најдобрите оркестри на континентот.

Поврзани вести

Музика  | 12.02.2026
Музичко патување со делата на Корели, Чајковски и Брамс во изведба на Нина Костова на пијано и Александар Стојчески на виола денеска во Битола
Музика  | 12.02.2026
Традиционален концерт на Филхармонија по повод Денот на вљубените и виното
Сцена  | 11.02.2026
Концерт на Silente во МКЦ
﻿