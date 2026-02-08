Новиот филм на култниот независен автор Џим Џармуш на репертоарот на Кинотека

Новиот филм на култниот независен автор Џим Џармуш пристигнува на репертоарот на Кинотека од понеделник.
Неговата минималистичка естетика, тивките паузи и егзистенцијалниот хумор повторно нè потсетуваат дека филмот може да биде простор за созерцание — а не само за наративна ефикасност. Џармуш останува еден од ретките автори што доследно ја брани слободата на независниот филм.
Проекции:
9 февруари (понеделник) – 20:00
10 февруари (вторник) – 20:00
11 февруари (среда) – 20:00
12 февруари (четврток) – 20:00
13 февруари (петок) – 18:00
14 февруари (сабота) – 20:00