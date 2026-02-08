 Skip to main content
08.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 февруари 2026
Неделник

Новиот филм на култниот независен автор Џим Џармуш на репертоарот на Кинотека

Филм

08.02.2026

Новиот филм на култниот независен автор Џим Џармуш пристигнува на репертоарот на Кинотека од понеделник.

Неговата минималистичка естетика, тивките паузи и егзистенцијалниот хумор повторно нè потсетуваат дека филмот може да биде простор за созерцание — а не само за наративна ефикасност. Џармуш останува еден од ретките автори што доследно ја брани слободата на независниот филм.

Проекции:

9 февруари (понеделник) – 20:00

10 февруари (вторник) – 20:00

11 февруари (среда) – 20:00

12 февруари (четврток) – 20:00

13 февруари (петок) – 18:00

14 февруари (сабота) – 20:00

