11.05.2026
Марија Павловска е дел од групна изложба на 61. Биенале на уметноста во Венеција со делото „Билдинг XL“

Македонската уметница Марија Павловска учествува во престижна групна изложба на Европскиот културен центар во Италија, која е дел од 61. Уметничко биенале во Венеција. Павловска е претставена со делото „Билдинг XL“, кое е поставено во просторот „Палацо Мора“.

Европскиот културен центар (ECC) е домаќин на осмото издание на изложбата за современа уметност „Лични структури – Спојувања“ во Венеција, која ќе се одржи од 9 мај до 22 ноември 2026 година.

Изложбата „Лични структури – Спојувања“ ја продолжува мисијата на ECC за поттикнување на дијалогот меѓу меѓународните уметници, фокусирајќи се на темите за времето, просторот и постоењето. Во изложбата се вклучени 175 етаблирани уметници и нови гласови од повеќе од 40 земји. Во дијалог што ја одразува сложеноста на современата уметност, изложените дела ги предизвикуваат традиционалните граници и рамки, испреплетувајќи се во нови перспективи.

Марија Павловска е современа уметница, активна во првата половина на 21 век со две и пол децении континуирано присуство на европската современа уметничка сцена и активно присуство на меѓународно ниво во САД и Азија.

Нејзините уметнички дела опфаќаат теми на поларизација и глобализам, веќе препознатливи во интернационални рамки. Уметноста на Павловска, користејќи поларни црно-бели бои, е препознатлива, со специфичен експресивен стил што е уникатен, како во балканскиот регион, така и на меѓународно ниво.

