22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
„Квинтето“ вечерва во Македонскиот КИЦ во Њујорк

Култура

22.08.2025 

Во Македонскиот КИЦ во Њујорк вечерва во 19 часот ќе настапи составот КВИНТЕТО.
Членови на „Квинтето“ се: Игор Бакревски – кларинет, Владимир Лазаревски – обоа, Кристијан Коџумановски – бас гитара, Благоја Антовски – тапани и Марко Виденовиќ како композитор, но и на виола и клавијатури.
Музиката на КВИНТЕТО е магична фузија на етно-џез, а понекогаш и класични жанрови. Уникатната комбинација на инструменти - која ги вкрстува класичните тонови на обоа и виола со популарните ритми на бас гитара и тапани, надополнети со кларинет - создава извонредна палета на музички бои што го дефинираат препознатливиот звук на оваа композиција.

