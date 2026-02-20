Културната дипломатија како мост на достоинство и визија

Во време кога културата сè појасно се профилира како еден од најсуптилните, но истовремено и најмоќните инструменти на меѓународно поврзување, директорот на Македонски културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски, оствари значајна работна средба со градоначалникот на Општина Могила, Драганчо Саботковски. Средбата претставуваше продлабочен и визионерски дијалог за иднината на културната соработка, како и за стратешката афирмација на македонските духовни вредности надвор од границите на татковината.

Во конструктивна и работна атмосфера, соговорниците разменија мислења за можностите за воспоставување долгорочно партнерство меѓу локалната самоуправа и Македонскиот КИЦ во Софија. Притоа беше нагласено дека современата културна политика не смее да се задржи само на негување на традицијата, туку треба да создава услови за нејзина динамична надградба, интернационализација и современа интерпретација. Токму затоа, институционалната поврзаност меѓу локалните културни потенцијали и меѓународната платформа што ја обезбедува Центарот во Софија беше препознаена како значаен исчекор кон системско и стратешко дејствување.

Проф. д-р Пејковски ја истакна важноста од културната дипломатија како мост на доверба, разбирање и взаемна почит меѓу народите. Тој потенцираше дека македонската култура, преку својата автентичност, историска длабочина и современа креативност, претставува моќен амбасадор на државата. Во таа насока, беа разгледани конкретни иницијативи за реализација на заеднички проекти, меѓу кои организирање тематски изложби, книжевни вечери, музички концерти, научни трибини и мултимедијални настани што ќе ги претстават културните вредности на Општина Могила пред меѓународната публика во Софија.

Разговорите се одвиваа во духот на институционална зрелост и одговорност, со јасна свест дека културата како жив организам се развива преку партнерства, поддршка и стратешко планирање. Поддршката од локалните институции беше оценета како суштински столб во мисијата на културната дипломатија, која претставува активен и долгорочен процес на градење духовни мостови.

Во рамки на средбата, проф. д-р Пејковски му врачи Плакета за посветеност и поддршка на македонската култура во странство на градоначалникот Саботковски. Ова признание претставува израз на благодарност за неговата континуирана заложба во афирмирањето на националните културни вредности, за отвореноста кон иницијативи што ја надминуваат локалната рамка и за активното учество во процесите на културна соработка. Со овој гест, културната дипломатија доби конкретна и симболична димензија, која ја потврдува важноста од синергија меѓу локалното и меѓународното дејствување.

Средбата има дополнителна тежина во контекст на одбележувањето на дваесетгодишнината од основањето на Македонскиот културно-информативен центар во Софија. Овој значаен јубилеј претставува сведоштво за дведецениската истрајна, достоинствена и посветена работа на институцијата, низ која реализирани се бројни културни настани и проекти што ја претставија македонската култура како интегрален дел од европскиот културен простор. Во текот на изминатите години, Македонскиот КИЦ во Софија, стана препознатлива институција што активно придонесува кон продлабочување на културниот дијалог.

Јубилејот не е само ретроспектива на постигнатите резултати, туку и силен импулс за нови визии и амбициозни иницијативи. Средбата со градоначалникот Саботковски ја потврди подготвеноста за заедничко делување во насока на создавање на нови културни содржини, кои ќе ја поврзат локалната традиција, современото творештво и меѓународната публика во единствен и динамичен културен простор.

Со вакви активности се испраќа јасна порака дека македонската култура има свое достоинствено место на меѓународната сцена. Преку заедничка стратегија, взаемна поддршка и искрена посветеност, културната дипломатија продолжува да се гради како мост на пријателство, соработка и трајно меѓусебно почитување, со еден збор, мост што ја афирмира историската длабочина, националниот идентитет и духовната енергија на македонскиот народ.