Јубилеен – петти Театарски фестивал „5РЕ“ во Велес

Јубилејното петто издание на Театарскиот фестивал „5 РЕ“ во Велес на сцената на театарот „Јордан Хаџи Константинов“ започнува на 27 март – Денот на Театарот со премиерата на претставата „Тестостерон“ во режија на Синиша Ефтимов и настапот на актерите на велешкиот Театар. На фестивалот кој ќе трае до 8 април ќе бидат прикажани вкупно девет театарски претстави од кои две на странски театри, од Подгорица и од Врање, информираа на денешната прес-конференција што го организираа Општина Велес и претставници од Велешкиот театар.

