30.10.2025
Четврток, 30 октомври 2025
Изложба „Мал формат – Миниартура“ на ДЛУМ во КИЦ во Скопје

30.10.2025

Во Културно информативниот центар во Скопје во петок 31 октомври во 20 часот ќе биде отворена изложбата „Мал формат-Миниартура“ на Друштво на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ).

Ќе бидат претставени дела во дводимензионален и тродимензионален формат – цртежи, слики, колажи, скулптури, објекти, графики и дела во други техники од членовите на уметничката асоцијација.

Малиот формат и минијатурата се чести модели на запишување на фази од процесот на реализација на ликовните дела и со тоа се дел од тековната продукција на ликовните уметници. Во тој процес и продукцијата на финални ликовни дела во помал формат е од особено значење бидејќи дава посебно место на јасната идеја, прецизноста во реализацијата на делата и актуелност на понудениот концепт.

Проектот е поддржан од Министерството за култура и туризам.

