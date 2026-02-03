„Или-Или“ по 35 години ја реиздаде една од „најскопските“ книги, „Писма“ од Игор Исаковски

„Или-Или“

Вчера од печат излезе реизданието на дебитантската проза „Писма“ од Игор Исаковски. Првото издание книгата го доживеа во 1991 година (издавач: Книжевна младина на Македонија), и еве, по 35 години, една од „најскопските“ книги повторно повторно заживува и меѓу новата генерација на домашни читатели.

По собраната поезија на едно место (десетте стихозбирки) во луксузното издание насловено „Совршен поет“, кое издавачката куќа „Или-Или“ го промовираше минатата есен, „Писма“ е одлично надоврзување на тој издавачки потег бидејќи се претставува Исаковски во неговата суштинска форма, на почетокот од пишувачката авантура, кога и го најави својот несомнен талент.