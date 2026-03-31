„Артконект“ го објави романот „Млекарот“ од Ана Бернс

Издавачката куќа „Артконект“ со поддршка од програмата „Креативна Европа“ го објави романот „Млекарот“ од ирската писателка Ана Бернс во превод од англиски на Катерина Јосифоска,. Романот е добитник на престижните награди: „Орвел“ (2019), меѓународната книжевна награда „Даблин“ (2020) и наградата „Букер“ за 2018 година.

Ана Бернс е авторка на три романи и на една новела. Својот прв роман, Без коски, го објавува во 2001 година, а потоа следуваат Мали конструкции (2007) и Млекарот (2018), со кој постигнува светска слава.