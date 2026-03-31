Вторник, 31 март 2026
„Артконект“ го објави романот „Млекарот“ од Ана Бернс

31.03.2026

Издавачката куќа „Артконект“ со поддршка од програмата „Креативна Европа“ го објави романот „Млекарот“ од ирската писателка Ана Бернс во превод од англиски на Катерина Јосифоска,. Романот е добитник на престижните награди: „Орвел“ (2019), меѓународната книжевна награда „Даблин“ (2020) и наградата „Букер“ за 2018 година.

Ана Бернс е авторка на три романи и на една новела. Својот прв роман, Без коски, го објавува во 2001 година, а потоа следуваат Мали конструкции (2007) и Млекарот (2018), со кој постигнува светска слава.

Преку одлично изведен контраст меѓу црн хумор и атмосфера на страв, Млекарот претставува своевидна студија на кризата, без оглед дали е таа душевна, индивидуална, семејна или колективна“ велат од Тајмс. Опишувајќи средина во која заедницата живее во постојана тензија, во која сите се поделени на групи и не постојат неутрални, во која насилството е прифатено и пожелно кога се спроведува против „другите“, Ана Бернс во романот Млекарот создава напната атмосфера на интриги, а во нејзиниот центар поставува една млада и исплашена, но сепак храбра девојка.

