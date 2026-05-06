06.05.2026
Даниел Краус ја освои Пулицеровата награда за роман напишан како една реченица

Пулицеровите награди за 2026 година беа доделени, при што наградата за фикција ја освои Даниел Краус за романот „Ангел долу“, необично дело за Првата светска војна раскажано како една долга, непрекината реченица. Книгата беше пофалена како исклучително стилско достигнување што комбинира повеќе жанрови, пренесува EuroNews.

Во категоријата драма, наградата ја доби Бес Вол за делото „Ослободување“, кое ги обработува темите на феминизмот, хомофобијата и родовите улоги. Меѓу останатите добитници се Џил Лепор за историја, Аманда Вејл за биографија, Јијуан Ли за мемоари и Брајан Голдстоун за документарна проза. Наградата за поезија ѝ припадна на Џулијана Спар, а за музика на композиторката Габриела Лена Франк.

Во делот за новинарство, доминираа извештаи поврзани со администрацијата на Доналд Трамп. „Вашингтон пост“ ја доби наградата за јавен сервис, додека „Њујорк тајмс“ беше награден за истражувачко новинарство. Новинските агенции Ројтерс и Асошиејтед прес добија признанија за национално и меѓународно известување.

Пулицеровите награди, востановени во 1917 година, се едни од најпрестижните признанија во новинарството и литературата.

