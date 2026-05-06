Мицкоски: Годинава нема избори, фокусот е на реформите и економијата

Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека оваа година нема да има избори, нагласувајќи дека 2026 е година на реформи и консолидација, а редовните избори се очекуваат во 2028 година.

Мојот став е дека оваа година избори нема. Оваа година е реформска и година на консолидација. Јас би сакал да имаме редовни избори, коишто ќе се случат наскоро, во пролетта 2028 година – изјави Мицкоски.

Тој додаде дека, иако ВМРО-ДПМНЕ е секогаш подготвена за избори, приоритет во моментот е спроведување на реформи и зголемување на економската активност.

ВМРО-ДПМНЕ секогаш е подготвено да оди на избори и да победи, но она коешто ние сега го правиме и коешто ни е нашиот фокус е да испорачаме реформи и да ја зголемиме економската активност, со што ќе ја зголемиме и стандардот на граѓаните – рече премиерот.

На новинарско прашање за претходни изјави дека може да има избори, Мицкоски одговори дека изборите се редовен процес утврден со закон.