Ако имате ретки и стари книги, може бесплатно да ги реставрирате во Националната и универзитетска библиотека

Фрипик

Националната и универзитетска библиотека „Светли Климент Охридски“ во Скопје започна акција за заштита и промоција на стари ракописи, ретки и старопечатени книги кои не се нејзина сопственост.

Доколку имате публикација која е ретка, стара, вредна испратете мејл на [email protected]. На мејлот наведете основни податоци: Автор, наслов и година на издавање.

Библиотеката ќе формира специјална комисија која ќе направи проценка и ќе утврди дали станува збор за публикација која е од интерес и дали задоволува критериуми за старопечатена, ретка, како и услови за прогласување на културно наследство.

Доколку предложената публикација задоволува услови таа бесплатно ќе биде заштитена (рестарвација, конзервација, укоричување и се што е потребно) и дигитализирана.

Постои можност публикацијата да биде откупена, доколку се сложувате.

Друга можност е да ја оставите на чување и користење во Библиотеката без да ви биде нарушено правото на сопственост (во секое време ќе може да си ја повлечете) за што ќе добиете официјален договор.

Трета можност е веднаш по дигитализацијата, публикацијата да ви биде вратена.

Дигиталната копија ќе биде објавена на онлајн платформата од Библиотеката и ќе биде јавно достапна за нашите корисници.

За публикациите за кои ќе биде утврдено дека исполнуваат услови за прогласување на културно наследство од страна на експертскиот тим од Библиотеката ќе бидат изработени елаборати кои ќе бидат испратени до Управата за заштита на културното наследство.