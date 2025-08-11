 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

37. издание на фестивалот „Поетска ноќ во Велестово“

Култура

11.08.2025

На 37. Поетска ноќ во Велестово ќе настапат шеснаесет поети, музичари и уметници од вкупно од шест држави (Ирска, Азербејџан, Хрватска, Романија, Бугарија и Македонија).

Програмата ќе започне на 15 август во 21 часот во Велестово со поетскиот портрет на Андреј Ал-Асади, едно од водечките имиња во македонската современа поезија, по што ќе следува интернационалното поетско читање „Имаго“, на кое ќе настапат поетите од странство.

Истата вечер, од 22:30 часот, во тремот на црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во с. Велестово ќе биде отворена и изложбата „Непредвидливи соочувања“ на академскиот сликар Стефан Младеновски.

Следните два дена ќе се одржат и две книжевни промоции на стихозбирки од Мирослав Кирин од Хрватска и на Фарид Хусеин од Азербејџан, како и две интернационални поетски читања, едното во тремот на црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во с. Велестово и завршното поетско читање ќе се одржи в недела, на 17 август, во кафе и бар „Шила“ во Охрид, на кои, покрај споменатите поети, ќе настапат и Рошин Кели од Ирска, Рената Јамбрешиќ Кирин од Хрватска, Поли Муканова од Бугарија, Анисија Ангел од Романија, како и домашните поети: Лулзим Хазири, Ивана Јовановска, Марија Ангеловска, Емануела Ковачевска Китановска, Маја Мојсова, Павлина Атанасова и Стефан Костоски.

Во програмате е предвиден и кус музички концерт на Игор Климовски (соло хармоника), како и организирано разгледување на културно-историското наследство на Охрид и природните убавини на Националниот парк „Галичица“.

Имено, бидејќи од повеќе од 200 видови пеперуги во Македонија, дури 166 живеат во Националниот парк „Галичица“, постерот за годинешното издание е посветен на пеперугите на Галичица. Да се потрудиме заедно да ги заштитиме и уште долго да уживаме во нивната убавина.
Автор на постерот е Андреј Павлов.

Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и туризам, од Општина Охрид и од Комерцијална банка АД Скопје, гостувањето на поетесата од Ирска е помогнато од Литературниот центар Мунстер од Корк и Советот за уметност на Ирска, а гостувањето на поетите од Хрватска е поддржано од Хрватското друштво на писатели и е дел од книжевната размена меѓу Поетска ноќ во Велестово и „Стихот во регионот“ (“Stih u regiji”), Загреб.

Програма

Петок, 15.8.2025 г.
Локација: с. Велестово, на сретсело.

• 21:00 ч.: Кус музички концерт на Игор Климовски (соло хармоника)

• 21:20 ч.: „Поетски портрет на Андреј Ал-Асади“ ‒ поетско читање и разговор воден од Јулијана Величковска.

• 22:10 ч.: „Имаго“ – поетско читање на гостите од странство: Рошин Кели (Ирска), Фарид Хусеин (Азербејџан), Рената Јамбрешиќ Кирин (Хрватска), Мирослав Кирин (Хрватска), Поли Муканова (Бугарија) и Анисија Ангел (Романија).

• 22:30 ч.: „Непредвидливи соочувања“ ‒ изложба на слики на Стефан Младеновски
Локација: тремот на црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во с. Велестово.

Сабота, 16.8.2025 г.
Локација: тремот на црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во с. Велестово.

• 19:00 ч. Промоција на стихозбирката „Зебрано“, избор песни од Мирослав Кирин (Хрватска) во препев на Славе Ѓорѓо Димоски, издание на „ПНВ Публикации“

• 20:00 ч. „Мозаик“ ‒ интернационално поетско читање
Учесници:
Поли Муканова (Бугарија), Рошин Кели (Ирска), Фарид Хусеин (Азербејџан), Анисија Ангел (Романија), Павлина Атанасова, Емануела Ковачевска Китановска и Стефан Костоски (Македонија).

Недела, 17.8.2025 г.
Локација: кафе и бар ШИЛА, Охрид

• 18:00 ч. Промоција на стихозбирката „Како сон“, избор песни од Фарид Хусеин (Азербејџан), во препев од англиски на Јулијана Величковска, издание на „ПНВ Публикации“

• 19:00 ч. „Мозаик #2“ ‒ интернационално поетско читање
Учесници: Лулзим Хазири, Рената Јамбрешиќ Кирин (Хрватска), Мирослав Кирин (Хрватска), Марија Ангеловска, Ивана Јовановска, Маја Мојсова и Андреј Ал-Асади (Македонија).