21. Зимски салон 2026 во Мала станица

Дваесет и првото издание на „Зимски салон 2026“, во организација на Друштво на ликовните уметници на Македонија (ДЛУМ), ќе биде отворено на 26 февруари 2026 година (четврток) во 20:00 часот во Национална галерија – објект Мала станица.

„Зимскиот салон“ е биенална изложбена манифестација со повеќедецениска традиција и се смета за една од националните платформи за презентација на современата визуелна продукција. Во рамки на оваа изложбена структура се претставуваат авторски практики од различни генерации – од афирмирани уметници до нови имиња на сцената.

Изложбата опфаќа дела во повеќе медиуми и дисциплини, со различни поетики и пристапи. Според организаторот, форматот на Салонот низ годините се развивал како концепциски поставена изложба што ги отвора актуелните естетски и општествени прашања.

Особеност на ова издание е интернационалниот селекторски пристап. Селекцијата на делата од пристигнатите апликации ја реализира кураторката Лилијана Степанчиќ од Љубљана, Република Словенија. Таа на учесниците им го предложи концептот „Мора да се обидеме да го постигнеме она што ни беше кажано дека е невозможно“.

Со овој концепт, изложбата отвора простор за преиспитување на личните, општествените и естетските граници, како и за истражување на нови наративи и изразни форми.

Организаторот посочува дека 21. Зимски салон се одликува со разновидност на пристапи и визуелни истражувања, што ја рефлектираат динамиката на современата македонска ликовна сцена.

Отворањето на изложбата ќе се одржи на 26 февруари во 20:00 часот во објектот Мала станица на Националната галерија.