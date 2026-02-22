 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Два автомобили се запалени во Струмица

Хроника

22.02.2026

Два автомобили се запалени во Струмица, а во настанот нема повредени лица, информираат од Министерството за внатрешни работи за „Скопје1“.

Едно од возилата, „ланд ровер“ е сопственост на поранешен инспкетор во СВР Струмица. Од МВР соопштуваат дека вчера во СВР Струмица било пријавено дека во периодот од 19:30 до 19:45 часот настанал пожар на патничко возило „ланд ровер“ со струмички регистарски ознаки, сопственост на Н.М. (51) од Струмица, како и на патничко возило „форд“ со струмички регистарски ознаки, сопственост на В.Т. (53) од Струмица.

Возилата биле паркирани на паркинг-простор пред зграда на улицата „Браќа Миладинови“ во Струмица.

Пожарот бил изгаснат од страна на Територијалната противпожарна единица Струмица, а повредени лица нема. За случајот бил известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица, а увид на местото извршиле инспектор за пожари и екипа на СВР Струмица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Поврзани вести

Хроника  | 21.02.2026
Несреќа кај тунелот на автопатот Скопје – Велес
Македонија  | 18.02.2026
МВР доби опрема вредна милион евра: Роботи и рендген уреди за борба против експлозиви
Хроника  | 18.02.2026
Лишени од слобода шест возачи: Возеле без возачка дозвола, со активна забрана и под дејство на алкохол
﻿