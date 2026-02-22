Два автомобили се запалени во Струмица, а во настанот нема повредени лица, информираат од Министерството за внатрешни работи за „Скопје1“.

Едно од возилата, „ланд ровер“ е сопственост на поранешен инспкетор во СВР Струмица. Од МВР соопштуваат дека вчера во СВР Струмица било пријавено дека во периодот од 19:30 до 19:45 часот настанал пожар на патничко возило „ланд ровер“ со струмички регистарски ознаки, сопственост на Н.М. (51) од Струмица, како и на патничко возило „форд“ со струмички регистарски ознаки, сопственост на В.Т. (53) од Струмица.

Возилата биле паркирани на паркинг-простор пред зграда на улицата „Браќа Миладинови“ во Струмица.

Пожарот бил изгаснат од страна на Територијалната противпожарна единица Струмица, а повредени лица нема. За случајот бил известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица, а увид на местото извршиле инспектор за пожари и екипа на СВР Струмица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.