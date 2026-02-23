16 книги од 13 европски земји, напишани на помалку користени јазици се вклучени во книжевното патување „Со љубов, од Европа“

Проектот „Со љубов, од Европа“ носи свеж европски книжевен здив во Македонија и создава простор каде што литературата станува мост меѓу културите, генерациите и општествените вредности. Преку внимателна селекција на современи европски дела, проектот ја потврдува моќта на книгите да поттикнуваат емпатија, да отвораат важни прашања и да влијаат врз секојдневието на читателите.

Проектот е реализиран од издавачката куќа Сакам книги, која веќе 16 години опстојува на домашниот пазар, постојано градејќи доверба со читателите преку внимателна селекција на наслови и следење на светските и европските книжевни трендови. Со богата понуда и пристапни цени прилагодени за сечиј џеб, „Сакам книги“ континуирано се стреми да го задоволи вкусот на различни генерации читатели и да ја направи литературата подостапна, поблиска и порелевантна за современиот живот.



Патувањето започнува со 16 избрани наслови од 13 европски земји, напишани на помалку користени јазици и создадени од автори кои за првпат се преведуваат на македонски. Секоја книга носи автентичен глас и силна авторска визија, отворајќи теми како менталното здравје, родовата еднаквост, феминизмот, попреченоста, инклузијата, диверзитетот и климатските промени. Овие приказни ја раскажуваат современата европска реалност преку човечки судбини што будат сочувство и размислување.

Посебно внимание е посветено на младата публика. Седум од насловите се наменети за деца и млади и обработуваат чувствителни и актуелни прашања како врсничкото насилство, аутизмот, различноста и заштитата на животната средина. Книгите се замислени како поддршка за младите читатели, помагајќи им полесно да ги препознаат сопствените предизвици и да изградат разбирање за светот околу себе.



Проектот ја проширува книжевната мисија со конкретни општествени активности. Во Скопје ќе се организира садење дрвја, ќе се поставуваат маалски минибиблиотеки со цел долгорочна достапност на европските дела, а посебен фокус е ставен и на украинската литература преку продажба и донации на книги, како и културни настани наменети за украинските бегалци во Македонија.



Одржливоста е вградена во сите фази на проектот. Книгите ќе се печатат на рециклирана хартија и ќе бидат достапни и во електронска форма. Пет проценти од продажбата во првата година ќе бидат наменети за пошумување во Скопје, а активноста ќе биде проследена со јавен настан што ќе ја поттикне вклученоста на заедницата. Паралелно ќе се развиваат и други зелени практики, како програмата „Со велосипед до книжарница“, употреба на еколошки производи и охрабрување одржливо работење.

Инклузијата, различноста и родовата еднаквост се меѓу клучните вредности на проектот. Преку преводот и објавувањето на современи европски автори, вниманието се насочува кон правата на жените, менталното здравје, лицата со попреченост и маргинализираните заедници, со цел подигнување на јавната свест и градење култура на емпатија.



Меѓу досега објавените наслови се Балот на лудите жени од Викторија Мас, Твој Толак од Торе Ренберг, Нескршливото срце на Олива Денаро од Виола Ардоне, Аномалија од Ерве ле Телие, Алјаска од Ана Волц и Танц со коски од Андреј Семјанкив, заедно со дела од Италија, Шпанија, Финска, Шведска, Данска, Србија, Литванија, Исланд и Украина. Сите наслови може да ги погледнете на линкот.



„Со љубов, од Европа“ ја приближува современата европска литература до македонските читатели и создава простор каде што книгите стануваат алатка за лична и општествена промена. Проектот продолжува да расте со нови автори, нови приказни и нови перспективи – со јасна визија за поотворена, посвесна и позелена иднина.