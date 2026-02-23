Дипломатите на ЕУ ќе се сретнат со директорот на Одборот за мир

Министрите за надворешни работи на Европската Унија (ЕУ) денеска ќе се сретнат во Брисел со директорот на Одборот за мир, тело создадено од американскиот претседател Доналд Трамп како дел од напорите за враќање на безбедноста и реконструкцијата во воено разурнатиот Појас Газа.

Николај Младенов, поранешен бугарски политичар и дипломат на ОН, кој беше избран од Трамп да го води Одборот за мир, ќе се сретне со високата претставничка на ЕУ, Каја Калас, и министрите за надворешни работи од 27-те земји членки на ЕУ.

Калас им рече на новинарите претходно денеска, по пристигнувањето на состанокот, дека ЕУ „сака да биде дел од мировниот процес во Газа“ и посочи дека имаат мисија на граничниот премин Рафа и дека европската полиција може да помогне во разоружувањето на Хамас.

„Имаме многу кревка ситуација таму и треба да видиме како тие сили работат заедно за да донесат инклузивна влада и помирување во земјата и ние сме подготвени да помогнеме во тој поглед колку што можеме, како и во градењето институции“, рече Калас.

Министрите за надворешни работи на ЕУ денеска ќе разговараат и за војната во Украина и новите санкции врз Русија.

Прашањето за соработката со Одборот предводен од Доналд Трамп ги подели земјите членки на ЕУ бидејќи ЕУ го поддржува мандатот на Обединетите нации во Газа.

Членките на ЕУ, Унгарија и Бугарија, се исто така членови на Одборот за мир, во кој се вклучени и кандидатите за членство во ЕУ, Турција, Албанија и Косово.

Други 12 земји од ЕУ испратија набљудувачи на инаугуративниот состанок на Одборот за мир во Вашингтон во четвртокот – Австрија, Хрватска, Кипар, Чешка, Финска, Германија, Грција, Италија, Холандија, Полска, Романија и Словачка. Знамето на ЕУ беше истакнато на настанот заедно со земјите набљудувачи на ЕУ и земјите членки на Советот.

Европските лидери, како што се францускиот претседател Емануел Макрон и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја одбија поканата за приклучување, како и папата Лав XIV.

Но, Фон дер Лајен ја испрати европската комесарка за Медитеранот, Дубравка Шуида, на состанокот во Вашингтон како набљудувач.

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро рече дека испраќањето на Шуица без консултација со Европскиот совет, кој ги собира лидерите на блокот, ги прекршило правилата на ЕУ. Портпаролката на ЕУ одговори дека е во надлежност на Европската комисија да прифаќа покани.

Иако Европската комисија не е членка на Комитетот за мир, таа се обидува да влијае врз реконструкцијата и одржувањето на мирот во Газа и покрај тоа што е главен донатор на Палестинската Самоуправа, изјави портпаролката на ЕУ.

Трамп ги прошири своите амбиции за улогата на Комитетот за мир од управување и реконструкција на Газа до оспорување на улогата на Советот за безбедност на ООН во решавањето на конфликтите. Но, тие амбиции би можеле да бидат ублажени од реалноста во Газа, каде што е постигнат ограничен напредок во потесните цели на прекинот на огнот.