ЕУ нема да биде членка на Одборот за мир на Трамп, но ќе присуствува на состанокот како набљудувач

Еврокомесарката за Медитеранот, Дубравка Шуица, ќе отпатува во Вашингтон за да присуствува како набљудувач на состанокот на Одборот за мир, формиран од американскиот претседател Доналд Трамп. Европската комисија нема да стане членка на тоа тело, изјави денеска портпаролот на Европската комисија, Гијом Мерсие.

Европската комисија нема да стане членка на Одборот за мир, но ние учествуваме на овој состанок како дел од нашата долгорочна посветеност на спроведувањето на прекинот на огнот во Газа, како и нашата улога во меѓународните напори за поддршка на реконструкцијата и повоената реконструкција во Газа – рече Мерсие, пренесен од британските медиуми.

Американскиот претседател го свика инаугуративниот состанок на Одборот за мир во Вашингтон за четврток, 19 февруари, со главен фокус на собирање средства за реконструкција на Газа.

На состанокот ќе присуствуваат светски лидери кои ја прифатиле поканата на Трамп да му се приклучат на Одборот, како и членови на извршниот комитет што ќе ги надгледува управувањето, безбедноста и реконструкцијата на Газа.