16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

На патот Подмоље – Струга: Камион усмрти пешак кој претходно бил пријавен за исчезнат

Хроника

16.02.2026

Утрово во 06:30 часот во ОВР Струга е пријавено дека на магистралниот пат Подмоље- Струга, товарно возило „ман“,управуван од А.А.(52) од Република Албанија, удрило во пешакот У.Д.(75) од струшкото село Ливада кој, од здобиените повреди починал на местото на несреќата.

Лекар од Итна медицинска помош Струга констатирал смрт, а увид извршила увидна екипа на ОВР Струга.

Претходно, во 06:05 часот е пријавено дека У.Д. се оддалечил од домот на негов роднина во струшкото село Мислешево и дека имал здравствени проблеми.

Се преземаат мерки за расветлување на настанот.

