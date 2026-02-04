Жител на кичевско остана без автомобил: Полицијата го фати дека вози со две мерки за забрана

На 03.02.2026 во 11:30 часот на ул.„11 Септември“ во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево сопреле патничко возило „сеат леон“ со прилепски регистарски ознаки, управувано од А.М.(42) од с.Лазоровци, кичевско.

Притоа, било констатирано дека А.М. го управувал возилото иако имал изречено две мерки – забрана за управување со моторно возило од Б категорија. По насоки од јавен обвинител, одземени му се возилото и возачките документи, информира портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димоски.

По целосно документирање на настанот, ќе биде поднесена соодветна пријава.