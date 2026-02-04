 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Жител на кичевско остана без автомобил: Полицијата го фати дека вози со две мерки за забрана

Хроника

04.02.2026

На 03.02.2026 во 11:30 часот на ул.„11 Септември“ во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево сопреле патничко возило „сеат леон“ со прилепски регистарски ознаки, управувано од А.М.(42) од с.Лазоровци, кичевско.

Притоа, било констатирано дека А.М. го управувал возилото иако имал изречено две мерки – забрана за управување со моторно возило од Б категорија. По насоки од јавен обвинител, одземени му се возилото и возачките документи, информира портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димоски.

По целосно документирање на настанот, ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Сервиси  | 01.02.2026
Укината забраната за камиони на патот Гостивар – Стража
Сервиси  | 01.02.2026
Забрана за тешки возила на патот Маврово-Дебар
Сервиси  | 21.01.2026
Забрана за камиони на Стража, Ѓавато, Пресека, Маврово – Дебар и Струга – ГП Ќафасан
﻿