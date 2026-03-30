За едно деноноќие пријавени 10 случаи на семејно насилство, приведени 7 лица низ државата: Тепани родители, сопруги, снаи, свекрви, деца

Сериозен бран на семејно насилство е регистриран низ Македонија во текот на 28 и 29 март 2026 година, при што полицијата евидентирала вкупно десет случаи во повеќе градови, а седум лица се лишени од слобода.

Во Скопје, на подрачјето на Бит Пазар, на 28 март во 18:00 часот била приведена 41-годишна жена, откако претходно било пријавено дека во домот физички ја нападнала својата 66-годишна свекрва. Неколку часа подоцна, односно на 29 март во 00:35 часот, истата жена пријавила дека и таа била нападната од свекрвата, при што било употребено тврдо средство.

Истиот ден, во 15:35 часот, повторно во Скопје на Бит Пазар, полицијата привела 46-годишна жена која физички ја нападнала својата 27-годишна ќерка, при што исто така употребила тврдо средство.

Во населбата Драчево, во 18:20 часот, бил лишен од слобода 56-годишен скопјанец, откако физички ја нападнал својата 52-годишна сопруга.

Во Кавадарци, полицијата интервенирала во два одвоени случаи. Во 10:40 часот бил приведен 48-годишен маж кој физички го нападнал својот 74-годишен татко и му се заканувал, додека во 20:00 часот бил лишен од слобода 40-годишен маж кој физички ја нападнал својата 28-годишна поранешна сопруга и исто така упатувал закани.

Во Охрид, на 28 март во 09:20 часот, 41-годишна жена пријавила дека неколку дена претходно, на 22 март, била физички нападната од нејзиниот партнер.

Во Струмица, на 29 март во 04:50 часот, полицијата привела 27-годишен маж кој околу 03:30 часот во семејниот дом физички ја нападнал својата сопруга, исто така на возраст од 27 години.

Во Гостивар, на 28 март во 19:25 часот, била приведена 30-годишна жена откако нејзината 73-годишна свекрва пријавила дека околу 12:30 часот била физички нападната во домот.

Овие случаи, регистрирани во само едно деноноќие, ја покажуваат сериозноста на проблемот со семејното насилство, кој се појавува во различни средини и меѓу различни генерации – од партнери, родители, деца, па сè до свекрви и снаи.

Полицијата во сите случаи презела мерки и активности, а по нивното целосно документирање ќе следуваат соодветни пријави.

Бројката од десет пријавени случаи за само 24 часа е алармантен показател дека семејното насилство останува еден од најголемите општествени проблеми, кој бара итна и системска реакција.