Во четврток во „Буква Кинооо“ првиот филм на Борјан Гаговски, „Борби со Ветерници“

Во четврток во „Буква Кинооо“ го гледаме првиот филм на Борјан Гаговски, „Борби со Ветерници“

2.4.2026 | 20:00

++по филмот ќе следи разговор со режисерот и дел од тимот на филмот, а потоа *Борјан пушта музика*

Менторката по уметност, Билјана Димитрова, сонува за поинаков свет – свет во кој уште од најрана возраст нè учат да создаваме, да си веруваме себеси и да се грижиме за оние околу нас.

Филмот претставува една година во животот на уметничкиот колектив „Ветерница“, кој работи со деца и лица со атипичен развој на театарски претстави, уметнички инсталации и музички и танцови перформанси. Преку нивните проби и настапи, камерата внимателно ги следи предизвиците со кои тие се соочуваат, но и нивниот креативен и емпатичен педагошки пристап, создавајќи визија за свет во кој од најрана возраст нè учат да создаваме, да си веруваме и да се грижиме едни за други.

Режија: Борјан Гаговски

Камера: Борјан Гаговски, Јована Гаврилоска

Монтажа: Борјан Гаговски, Никола Поповски

Музика: Борјан Гаговски

Продукција: MakeDox

Билетите по цена од 100 денари ќе се достапни на денот на проекцијата, а може да резервирате и на тел. 078 758 704