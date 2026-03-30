30.03.2026
Град Скопје: Поради временските услови манифестацијата Априлијада 2026 ќе се одржи во ГТЦ

Поради временските услови манифестацијата Априлијада 2026 ќе се одржи во ГТЦ кај дуќанот Бенетон.

Во прилог Ви испраќаме покана и агенда, а настанот започнува во 10:30 часот.

Традиционалната детска манифестација „Априлијада“.

Во рамки на програмата, ќе има ревија на маскирани деца од градинки, ученици од основни училишта со танцови точки кои ќе ја збогатат атмосферата со динамични и ритмички кореографии.

Програмата продолжува со настапи на балетската секција при Детскиот културен центар – Карпош пропратена од солисти – деца изведувачи

на песните од ЗОО Азбука, балетското студио Бреак А Лег и Марбал и златните славејчиња.

Театар за тебе ќе има своја изведба.

Посебна атракција за посетителите ќе бидат настапите на кловнови, маскоти од познати цртани филмови како и пантомимичар, кои преку интерактивна забава и хумор ќе создадат вистинска карневалска атмосфера и ќе ја раздвижат публиката.

За крај на програмата публиката ќе има можност да ужива во уникатната изведба на сегменти од познатиот детски мјузикл „Аладин и волшебната ламба“ изведени на македонски јазик од студиото за деца и младинци Бродвеј јуниор.

Манифестацијата свечено ќе ја отворат директорката на ЈУ. Детски културен центар „Карпош“ д-р Билјана Лалчевска Серафимовска и градоначалникот на Град Скопје Орце Ѓорѓиевски, кои со пригодни обраќања ќе ја отворат оваа детска манифестација под маски.

Настанот е наменет за деца, родители и пошироката јавност, а има за цел да ја поттикне детската креативност, уметничкиот израз и духот на сплотеност преку музика, танц, театар и хумор.

Едноставно, Априлијада е забава за сите генерации.

Поврзани вести

Скопје  | 17.03.2026
Град Скопје и УНДП потпишаа Меморандум за соработка, ќе бидат опфатени три стратешки пилот-активности
Скопје  | 29.01.2026
Министерството за локална самоуправа, Град Скопје и ЗЕЛС со поддршка на иницијативата на АХВ за изградба на гробишта за миленици
Скопје  | 28.01.2026
Град Скопје ќе ги реконструира спортските терени на Кејот на Вардар
