 Skip to main content
18.04.2026
Република Најнови вести
Сабота, 18 април 2026
Неделник

Уценувал тетовка за 20.000 евра, доби кривична пријава

Хроника

18.04.2026

СВР Тетово поднесе кривична пријава против Л.К.(54) поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „уцена“.

На 05.08.2025, пријавениот од негов странски телефонски број констактирал женско лице од Тетово и од неа барал 20.000 евра затоа што издржувал затворска казна во Германија наводно поради нејзина вина, стои во денешниот билтен на МВР.

Според пријавеното, тој испраќал пораки со закани и уцени на жената и нејзината мајка дека поседува видео снимки кои ќе ги објави доколку не му обезбедат парите.

