Светозар Антовиќ актуелниот и иден декан на медицинскиот факултет го отвори Европски конгрес на хирурзи

Во Скопје се одржува 18. Европски конгрес на абдоминални хирурзи. Настанот е организиран од Македонската асоцијација на абдоминални хирурзи (МААС) – Скопје, во соработка со Европската асоцијација на дигестивни хирурзи (EDS) и како што беше посочено, претставува еден од најзначајните стручни собири во областа на дигестивната хирургија во регионот.
Се очекува конгресот да овозможи уникатна платформа за меѓународна размена на знаења, научни искуства и најнови клинички практики, со учество на реномирани експерти од Европа и пошироко.
Со реализацијата на квалитетна научна и практична програма, овој престижен настан ќе придонесе кон унапредување на хируршката пракса, како и кон зајакнување на професионалната соработка меѓу здравствените работници во земјата и регионот. Настанот ќе биде со над 40 предавачи од цел свет, Европа и регионот и со над 150 учесници и притоа важи за еден од поважните настани одржани кај нас, изјави проф. д-р Светозар Антовиќ, претседател на Конгресот и декан на Медицинскиот факултет.