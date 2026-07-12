Спасувачка акција на планината Бистрица: Извлечени тројца планинари од непристапен терен

Преку Единствениот повикувачки број за итни случаи 112, во 18:46 часот, во Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК) Тетово беше примена пријава од лице кое побарало помош за извлекување од планината Бистрица, поради заглавеност на непристапен и тежок терен.

Според добиените информации, станувало збор за група од тројца планинари, при што едно од лицата за време на движењето почувствувало посериозни здравствени тегоби – болки во градите, отежнато дишење и отежнато движење. Лицата не биле повредени, но поради здравствената состојба и непристапноста на теренот било потребно итно организирање на спасувачка акција. До нивната локација не постоела можност за пристап со теренско моторно возило, туку било потребно пешачење од најмалку три до четири часа.

Веднаш по приемот на пријавата, Центарот за управување со кризи, преку РЦУК Тетово, воспостави координација со СВР Тетово, Итната медицинска помош, Дирекцијата за заштита и спасување – Тетово и Националниот парк „Шар Планина“, со цел организирање на безбедна евакуација на лицата.

Во акцијата беше вклучен и алпинист-спасител, член на Тимот за брза интервенција и спасување во планина, кој веднаш се упати кон пријавената локација. Во текот на целата акција, ЦУК преку РЦУК Тетово одржуваше континуирана комуникација со пријавителите и ја координираше работата на сите надлежни институции, согласно Стандардните оперативни процедури за спасување лица во животозагрозувачка состојба.

По пристигнувањето на алпинистот-спасител до групата, во консултација со тимот на Итната медицинска помош беше извршена проценка на здравствената состојба на лицето. Констатирано беше дека, со придружба на спасителот, може безбедно да се движи до пристапна локација.

На безбедната точка планинарите беа пречекани од полициски службеници и екипа на Итната медицинска помош, по што беа транспортирани до Клиничката болница во Тетово за понатамошен лекарски преглед.

Подоцна, Полициската станица Теарце извести дека лицата безбедно пристигнале во селото Лешок, каде што екипа на Итната медицинска помош му укажала прва помош на лицето поради чии здравствени тегоби беше организирана акцијата. По извршените лекарски прегледи беше констатирано дека лицата не се здобиле со повреди и, по укажаната медицинска помош, беа пуштени на домашно лекување.