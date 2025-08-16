 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник

Приведени кавадарчани за непочитување наредби од полицајци на фудбалски натпревар

Хроника

16.08.2025

Кавадарчани биле приведени за непочитување наредби од полицајци на фудбалски натпревар, соопштија денеска од Секторот за внатрешни работи – Велес.

-Вчерa во 18.10 часот и во 18.15 часот, на Градскиот стадион во Кавадарци, полициски службеници од СВР – Велес ги привеле И.П.(34) и Д.И.(28), двајцата од Кавадарци, затоа што за време на одигрување на фудбалски натпревар помеѓу екипите на ГФК Тиквеш од Кавадарци и ФК Вардар од Скопје, не ги почитувале наредбите дадени од полициски службеници, се наведува во соопштението.

По документирање на настанот, како што велат од СВР Велес, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.

Поврзани вести

Хроника  | 16.08.2025
75- годишник нападнат од синот, МВР го лиши од слобода
Свет  | 16.08.2025
Русија лансираше 85 дронови и балистичка ракета во Украина
Балкан  | 15.08.2025
Црногорската полиција трага по македонски државјанин осомничен за обидот за убиство на Марко Љубиша Кан во Будва