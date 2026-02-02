Претреси во Битола, пронајдена дрога, лишени од слобода две лица

Утрово во 02:00 часот на улицата Партизанска во Битола, полициски службеници од СВР Битола ја лишија од слобода М.Р.(18) од Битола затоа што кај неа е пронајдена прашкаста материја.

Од СВР Битола информираат дека со наредба на Основен суд Битола, извршен е и претрес во нејзиниот дом, при што е пронајдена и одземена марихуана.

Службеници на СВР Битола спроведоа акција и на улицата .„Илинденска” во Битола и го лишија од слобода О.Н.(40) од Битола. При претрес во неговиот дом, истиот извршен со наредба на Основен суд Битола, пронајдени и одземени се грутчеста и прашкаста материја, метални предмети со остатоци од прашкаста и растителна материја, дигитални ваги и други предмети со остатоци од дрога.

По целосно документирање на случаите, против двајцата ќе бидат поднесени соодветни пријави, потврдија од СВР Битола.