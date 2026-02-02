Градот ги објави членовите на Координативното тело за Скопје – европска престолнина на културата за 2028 година

Фото: Скопје 2028

Град Скопје ги објави членовите на Координативното тело кои се вклучени во проектот за Скопје европска престолнина на културата за 2028, со решение избрани на 2 јануари 2025 година, и објавени на веб страницата на проектот.

Координативното на „Скопје ECoC 2028“ ги обединува културните професионалци, креативните визионери и партнерите од заедницата кои се посветени на обликувањето на патувањето на Градот како Европска престолнина на културата. Нашата мисија е да го прославиме уникатниот идентитет на градот, истовремено поттикнувајќи соработка, иновации и инклузивност преку проекти што ги поврзуваат локалните и меѓународните уметници, институции и граѓани. Со дизајнирање и спроведување разновидна културна програма, имаме за цел не само да го претставиме Градот на европската културна мапа, туку и да создадеме трајно наследство што ќе го инспирира и трансформира градот за идните генерации“, стои на веб-страницата.

Во Координативното тело членуваат Ана Јовева, Мира Гаќина Ивановска, Лазе Трипков, Билјана Ќулавковска, Марија Станчевска Ѓоргова, Арбен Шаќири, Филип Петровски, Јована Ѓорѓеска Кузманоска, Слободан Милошески, Ангелика Аспис, Вердјина Бајкова и Владо Костурски.

Скопје ја поднесе кандидатурата за европска престолнина на културата во 2018 година во мандатот на ексградоначалникот Петре Шилегов, а тогаш министер за култура беше Роберт Алаѓозовски.

Тимот по прогласувањето на Скопје-Европска престолнина на културата 2028 во септември 2023 во Брисел

Скопје беше избран за европска престолнина на културата во 2023 во Брисел, во тесна трка со Будва, во мандатот на министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска и градоначалничката на Скопје Данела Арсовска.