03.03.2026
Прес конференција на министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски
Хроника
03.03.2026
|
03.03.2026
Тошковски ќе се обрати во 12:30 часот
|
20.02.2026
Десет лица осомничени во истрагата за запленетите 40 тони канабис, двајца се во 48-часовен притвор
|
19.02.2026
Тошковски: Кривични пријави за 10 лица за запленетата марихуана во Србија, двајца се веќе во притвор
|
Институтот за педагогија на УКИМ против укинување на предметот Педагогија во гимназиското образование
03.03.2026
|
Тошковски: Два часа пред трагичниот настан, полицијата била пред зградата и разговарала по пријава за расправија меѓу сопружниците
03.03.2026
|
Повеќе пријави за нарушени односи меѓу сопружниците, Ивана се повлекувала: Тошковски открива што претходело на трагедијата во Карпош
03.03.2026
|
Кривична против 30-годишен припадник на Армијата, во ранецот му пронашле марихуана
03.03.2026
|
Сиљановска Давкова – Руте: Македонија игра значајна улога во заштитата на безбедноста на Западен Балкан
03.03.2026
|
Цените на гасот во Европа скокнаа за 20 проценти
03.03.2026
|
Трагедија во Тетово: 10 годишно дете почина по пад од тераса
03.03.2026
|
Стојанче Јовановски имал 10 кривични пријави за насилен криминал, имотни деликти и дрога
03.03.2026
|
Прес конференција на министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски
03.03.2026
|
Зајкова: Официјално ќе поднесам барање за отворање надзорна расправа во Собранието за институционалното непостапување во случаи на пријавено семејно насилство
03.03.2026
|
МТСП: Починатата Ивана во октомври поднела тужба за развод, пред еден месец е пријавен физички напад од сопругот
03.03.2026
|
Колку е опасен иранскиот ураниум
03.03.2026
|
Промоција на монографијата „Мојот пат“ посветена на доајенот на македонската балетска уметност, Антон (Тони) Баталаковски
03.03.2026
|
Мисајловски го пречека Руте, генералниот секретар на НАТО пристигна во Македонија
03.03.2026
|
Ликовната сцена треба да ја подигнеме на повисоко ниво
03.03.2026
|
Тоа би било чин на војна: Иран ги предупреди европските земји да не се приклучуваат на офанзивата на Израел и САД
03.03.2026
|
Малолетничка вознемирувана преку социјални мрежи и телефон, а била и следена додека се враќала од училиште
03.03.2026
|
Лавров: Каде се доказите дека Иран развива нуклеарно оружје
03.03.2026
|
Комеморација во чест на Тихомир Јанчовски ќе се одржи на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
03.03.2026
|
МААЕ потврди штета на иранската нуклеарна централа во Натанц
03.03.2026