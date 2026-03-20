20.03.2026
Поради девојка: Малолетник со пиштол му се заканувал на врсник

На 19.03.2026 во 15:45 часот во с.Тркање, кочанско, полициски службеници од ОВР Кочани лишиле од слобода 16-годишник од селото.

Тој се сомничи дека на 13.03.2026, по претходна расправија за девојка, со пиштол се заканувал на друг малолетник од с.Оризари, кочанско.

Во присуство на родител, адвокат и социјален работник, извршен е службен разговор со малолетникот и одземени се пиштол „екол” калибар 9 мм и рамка со еден куршум.

По целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани вести

Хроника  | 16.02.2026
Лишена од слобода полицајка: Сопругот со нејзиниот пиштол се заканувал во кафеана во Трубарево
Хроника  | 20.01.2026
Пиштол пронајден во „шкода“, скопјанец лишен од слобода
Хроника  | 17.01.2026
Полицијата пронајде пиштол, електрошок и вага кај кумановец по претрес во Старо Нагоричане
