Захарова: Нападот врз иранското пристаниште Бандар-е Анзали ги погоди економските интереси на Русија

Бомбардирањето на иранското пристаниште Бандар-е Анзали ги погоди економските интереси на Русија и другите земји со пристап до Каспиското Море, изјави денеска портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова.

„На 18 март беше бомбардирано иранското пристаниште Бандар-е Анзали на Каспиското Море. Најголемото пристаниште на Каспиското Море е важен трговски и логистички центар кој активно се користи за обезбедување на руско-иранската трговија, вклучително и со прехранбени производи. Економските интереси на Русија и другите земји од Каспиското Море, кои одржуваат транспортна врска со Иран преку ова пристаниште, се засегнати“, рече Захарова.

Каспиското Море, посочи таа, отсекогаш било перцепирано од земјите од регионот и меѓународната заедница како безбеден простор на мир и соработка.

„Несовесните и неодговорни постапки на агресорите создаваат закана од вклучување на земјите од Каспиското Море во воен конфликт“, додаде Захарова.