Полицијата го пронајде возачот кој удри во 11-годишно девојче и избега

Полицијата го пронајде возачот кој на 16 март со своето возило удри во 11-годишна малолетничка на ул. „Васил Ѓоргов“ во Скопје и потоа го напушти местото на несреќата. Станува збор за С.Б. од Скопје, информира Министерството за внатрешни работи.

Од МВР соопштија дека по несреќата, во 16:10 часот, од Ургентниот центар при комплексот клиники „Мајка Тереза“ било пријавено дека во болница е донесено девојче со тешки телесни повреди. Според првичните информации, несреќата се случила околу 13:20 часот на крстосницата меѓу улицата „Васил Ѓоргов“, сервисната улица и ул. „Народен Фронт“, кога патничко возило ја удрило малолетничката и побегнало.

Полицијата презела мерки за пронаоѓање на возачот, по што С.Б. бил лоциран и идентификуван.

Против него СВР Скопје ќе поднесе кривична пријава по член 300 од Кривичниот законик за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, како и по член 301 за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода.