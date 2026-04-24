Одреден 30 дневен притвор за поранешниот претседател на ФФМ

Основниот кривичен суд Скопје информираше дека го прифати предлогот на Обвинителството и му одреди мерка притвор на поранешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ), Муамед Сејдини.
„Основниот кривичен суд Скопје ја информира јавноста дека, постапувајќи по предлог на надлежното обвинителство, донесе решение со кое на лицето М.С., поренешен претседател на Фудбалската федерација на Македонија, му е определена мерка притвор во трење од 30 дена.
Мерката притвор е определена поради основано сомневање дека лицето сторило кривично дело Проневера во служба.
Воедно, судот оцени дека постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, како и можност за влијание врз сведоци и докази во текот на постапката.
Судот ќе продолжи да постапува согласно законските надлежности и во интерес на ефеикасно и законито водење на постапката“, стои во соопштението на Основниот кривичен суд Скопје.