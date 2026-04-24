24.04.2026
Петок, 24 април 2026
Одреден 30 дневен притвор за поранешниот претседател на ФФМ

24.04.2026

Основниот кривичен суд Скопје информираше дека го прифати предлогот на Обвинителството и му одреди мерка притвор на поранешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ), Муамед Сејдини.

Судот го прифати барањето на обвинителството и му изрече мерка притвор на Сејдини.

„Основниот кривичен суд Скопје ја информира јавноста дека, постапувајќи по предлог на надлежното обвинителство, донесе решение со кое на лицето М.С., поренешен претседател на Фудбалската федерација на Македонија, му е определена мерка притвор во трење од 30 дена.
Мерката притвор е определена поради основано сомневање дека лицето сторило кривично дело Проневера во служба.
Воедно, судот оцени дека постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, како и можност за влијание врз сведоци и докази во текот на постапката.
Судот ќе продолжи да постапува согласно законските надлежности и во интерес на ефеикасно и законито водење на постапката“, стои во соопштението на Основниот кривичен суд Скопје.

Поврзани вести

Хроника  | 23.04.2026
МВР со детали за проневерата на Сејдини
Фудбал  | 06.02.2026
Поранешниот претседател на ФФМ доби двегодишна суспензија во фудбалот
Фудбал  | 30.12.2025
ФФМ поведе постапка против Сејдини за финансиска измама