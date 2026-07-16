 Skip to main content
16.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 16 јули 2026
Неделник

Над 250 доброволни пожарникари подготвени за борба со летните пожари

Хроника

16.07.2026

ДЗС

На пистата во касарната „Гоце Делчев“ во општина Аеродром, се одржа постројување на доброволните пожарникари од сите активни доброволни противпожарни друштва во Македонија.

Со постројувањето беше утврдена реалната бројка на доброволни пожарникари кои се подготвени организирано да учествуваат во гаснењето на летните пожари на отворен простор како дел од Тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување.

фото: ДЗС

Пред доброволните пожарникари се обрати директорот на Дирекцијата за заштита и спасување и командант на Силите за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, кој ги претстави плановите и очекувањата за претстојната противпожарна сезона. Воедно беше претставена новата внатрешна структура и хиерархија, со цел поефикасна координација, командување и вклучување на доброволните пожарникари во системот за гаснење пожари.

фото: ДЗС

По завршувањето на постројувањето се одржа работен состанок на отворено, на кој доброволните пожарникари разменија искуства, мислења и предлози за подобро функционирање на системот за заштита и спасување во текот на летната сезона.

Поврзани вести

Хроника  | 24.06.2026
Дирекцијата за заштита и спасување апелира до граѓаните доколку пронајдат неексплодирани бомби и оружје веднаш да пријават до надлежните
Македонија  | 15.05.2026
Дирекцијата за заштита и спасување одбележува 21 година од постоењето
Економија  | 29.08.2025
Поскапеле транспортните за 0,7% и телекомуникациските услуги за 1% во вториот квартал