МВР распиша меѓународна потерница за Саит Саитов за прегазената жена во Капиштец

Иако претходно се изјаснија дека нема да објават никакви податоци, МВР сепак да обелодени кое е лицето кое пред неколку дена прегази жена во Капитец на ул. Народен Фронт.

Станува збор на Саит Саитов за кпј е објавена меѓународна потерница.