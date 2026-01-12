МВР распиша меѓународна потерница за Саит Саитов за прегазената жена во Капиштец

Иако претходно се изјаснија дека нема да објават никакви податоци, МВР сепак да обелодени кое е лицето кое пред неколку дена прегази жена во Капитец на ул. Народен Фронт.
Станува збор на Саит Саитов за кпј е објавена меѓународна потерница.
Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница по Саитов Саит (18) од Скопје од татко Берти и мајка Ганимете од Скопје. Лицето е барано по централна и меѓународна потерница по барање на ОЈО Скопје за кривично дело по член 300 од Кривичниот законик