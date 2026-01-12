 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

МВР распиша меѓународна потерница за Саит Саитов за прегазената жена во Капиштец

Хроника

12.01.2026

Иако претходно се изјаснија дека нема да објават никакви податоци, МВР сепак да обелодени кое е лицето кое пред неколку дена прегази жена во Капитец на ул. Народен Фронт.

Станува збор на Саит Саитов за кпј е објавена меѓународна потерница.

Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница по Саитов Саит (18) од Скопје од татко Берти и мајка Ганимете од Скопје. Лицето е барано по централна и меѓународна потерница по барање на ОЈО Скопје за кривично дело по член 300 од Кривичниот законик

