Дрвокрадци со моторна пила нападнале полицаец

Полициски службеници од ПО Ропотово вчера вечерта ги лишија од слобода Т.Т.(33) и Џ.Т.(59), двајцата од с.Црнилиште.

Претходно, истиот ден околу 12:30 часот, во атар на с.Стровија, општина Долнени, од страна на полициски службеници од Шумска полиција Прилеп биле затекнати двајцата како бесправно сечат огревни дрва, при што агресивно се однесувале кон полициските службеници, а Џ.Т. со моторна пила нападнал еден од полициските службеници, по што се дале во бегство, информира МВР.

По преземени мерки, Т.Т. и Џ.Т. се лишени од слобода и по документирање на настанот против нив ќе следува соодветен поднесок.