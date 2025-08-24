 Skip to main content
24.08.2025
Недела, 24 август 2025
Неделник

Уапсени дрвокрадци кои се обиделе да избегаат и да прегазат полициски службеници 

Хроника

24.08.2025

Полициски службеници од СВР Куманово вчера уапсиле две лица од Куманово, откако претходно не им дозволиле да извршат контрола на камион натоварен со огревни дрва,  физички ги нападнале, а потоа се обиделе да ги прегазат со возилото.

Како што информираат од МВР, инцидентот се случил вчера во 22:30 часот кај село Макреш, Општина Старо Нагоричани. 

На 23.08.2025 во 22:30 часот полициски службеници од СВР Куманово ги лишиле од слобода Т.Ј.(27) и Б.Ј.(46) од Куманово. Имено, во с.Макреш, општина Старо Нагоричане, полициски службеници забележале паркирано товарно возило „мерцедес“ со кумановски регистарски ознаки, натоварено со огревни дрва, до кое биле двете лица. Притоа, Т.Ј. и Б.Ј. не дозволиле на полициските службеници да извршат контрола на возилото, физички ги нападнале кога се обиделе да ги спречат да избегаат од местото, а откако влегле во возилото се обиделе да ги прегазат со возилото поради што полициските службеници испукале неколку предупредувчки куршуми во воздух. По преземени мерки, лицата биле пронајдени, а било пронајдено возилото со дрвата, стои во соопштението од МВР. 

По целосно документирање на случајот, против двајцата ќе биде поднесена соодветна пријава. 

