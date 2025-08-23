ЦУК: Активни пожари нема, под контрола тој во природниот резерват Јасен

ДЗС

На територијата на државата денеска до 09:00 часот имало вкупно 18 пожари на отворен простор, од кои нема ниту еден активен пожар, под контрола е еден пожарот во повеќенаменско подрачје Јасен, во Општина Македонски Брод, каде повеќе од десетина дена гореше мешана шума, а изгаснати се 17 пожари, информираат од ЦУК.

Изгаснати се пожарот кај Брана Езеро Козјак, во Општина Сопиште каде гореше ниска вегетација и шума, како и пожарите во Општина Студеничани кај селата Горно Количани и Драчевица, и на планински врв Китка.

Во Кичево, кај село Душегубица, каде гореше ниска вегетација и ниска шума, како и пожарот во село Велгошто, во Општина Охрид (ниска вегетација); во село Брушани, Општина Кавадарци (ниска вегетација); во село Кутретино, Општина Демир Хисар (депонија); во Општина Битола кај м.в. Тепсија (ниска вегетација) и селото

Велушта (ниска вегетација); потоа пожарот во Суводол, кај село Балдовци, Општина Новаци (ниска вегетација); пожарите во Општина Прилеп кај село Беловодица, место викано Ливада и село Лењиште (букова шума), како и пожарот кај Дата Центар во Прилеп (ниска вегетација); во Општина Долнени, кај селата Стровија и Долгаец (мешана шума); во Општина Брвеница, кај село Милетино (ниска вегетација); во Општина Гостивар во близина на Болницата (ниска вегетација); во Општина Врапчиште кај село Тумчевиште (ниска вегетација), во Општина Чешиново-Облешево, кај објектот Мак Млин (ѓубриште, гуми) и во Општина Струмица кај селата Турново и Иловица (депонија).