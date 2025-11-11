 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

15- годишник со „голф“ направил сообраќајка: Шестмина повредени кај Кондово

Хроника

11.11.2025

Тешка сообраќајна несреќа се случила вчера попладне на локалниот пат меѓу скопските села Кондово и Долно Свиларе, кога автомобил „фолксваген голф“ управуван од 15-годишно момче од Скопје се судрил со „фолксваген пасат“, зад чиј управувач била 27-годишната А.М. од Долно Свиларе.

Од сударот тешко се повредиле малолетниот возач и неговиот 14-годишен сопатник од Скопје. Телесни повреди добиле и уште двајца млади – 15-годишник од Кондово и 17-годишник од Скопје, кои исто така биле во „голфот“.

Во второто возило, „пасатот“, полесни повреди добиле 27-годишната возачка А.М. и нејзиното двегодишно девојче.

Повредените биле пренесени во Градската општа болница „8 Септември“ и во Комплексот клиники „Мајка Тереза“, каде им биле констатирани повредите.

На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Скопје, а се утврдуваат причините поради кои дошло до сударот.

